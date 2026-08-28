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28.08.2026 17:34:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 11. September 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 11. September
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MONTAG, DEN 31. AUGUST
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen
13:00 FIN: UPM Kymmene, außerordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland
01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 7/26
01:50 JPN: Industrieproduktion 7/26 (vorläufig)
03:30 CHN: PMI CFLP Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26
07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 7/26
08:00 DNK: Arbeitslosenquote 7/26
09:30 POL: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
09:30 POL: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Sachsen, Brandenburg, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 8/26
11:00 BEL: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
12:00 PRT: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
12:00 IRL: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
USA: Treffen der G20-Finanzminister (bis 1.9.26)
HINWEIS
GBR: Feiertag, Börse geschlossen
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DIENSTAG, DEN 1. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen
10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung
10:30 CHN: Nio, Q2-Zahlen
11:00 DEU: Hapag Lloyd, Online-Veranstaltung zu aktuellen Neuigkeiten
12:45 IRL: Medtronic, Q1-Zahlen
22:00 USA: Paolo Alto Networks, Q4-Zahlen
22:05 USA: Dell Technologies, Q2-Zahlen
SGP/HKG: Shein, voraussichtlich Börsengang in Hongkong
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Investitionen Q2/26
03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 7/26
08:00 RUS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 7/26
08:30 HUN: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
09:00 AUT: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
10:00 ITA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 ITA: Arbeitslosenquote 7/26
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 7/26
12:00 PRT: Industrieproduktion 7/26
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/26
16:00 USA: Bauinvestitionen 7/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Eröffnungspressekonferenz der Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft SMM 2026, Hamburg
Die SMM ist die weltweit führende Fachmesse der maritimen Industrie und zentraler Treffpunkt für die internationale Schifffahrts- und Schiffbaubranche.
IRL: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen)
IRL: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten
USA: Abschluss des Treffens der G20-Finanzminister
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MITTWOCH, DEN 2. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
15:30 DEU: Bayer, Crop Science Investor Event
22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen
22:15 USA: Broadcom, Q3-Zahlen
USA: Snowflake, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)
03:30 AUS: BIP Q2/26
09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 8/26
12:00 IRL: Arbeitslosenquote 8/26
14:15 USA: ADP Beschäftigung 8/26
15:45 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 7/26
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/26 (endgültig)
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
18:00 RUS: Arbeitslosenquote 7/26
20:00 USA: Beige Book
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: DIW, Pressegespräch Herbst-Konjunkturprognose
DEU: 1. Pressetag vor der Elektronikmesse IFA 2026 (4.-8. September), Berlin
DEU: Voraussichtlich Urteil zur Klage des Elektronikkonzerns Samsung gegen die Stadt Datteln wegen der Beschaffung neuer iPads für Schüler, Düsseldorf
09:00 DEU: «Handelsblatt»-Bankentagung 2026, Frankfurt/M. (bis 3.9.26)
U.a. mit Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, ING-Chef Steven van Rijswijk, Schufa-Chefin Tanja Birkholz, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Bafin-Präsident Mark Branson
IRL: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen), Wicklow
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DONNERSTAG, DEN 3. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
08:30 DEU: Chemieverband VCI, Bericht zum zweiten Quartal
10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Juli 2026
17:30 FRA: Vivendi, Halbjahreszahlen
22:00 DEU: Deutsche Börse/STOXX, Überprüfung der DAX-Indizes
DEU: Neuzulassungszahlen August des Kraftfahrt-Bundesamts 8/26
USA: Ciena, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)
03:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 8/26
08:30 CHE: Verbraucherpreise 8/26
09:00 CHE: BIP Q2/26
09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 8/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 8/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 GER: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 DEU: Ifo-Konjunkturerwartungen Herbst 2026
11:00 DEU: IWH-Konjunkturerwartungen Herbst 2026
11:00 EUR: Erzeugerpreise 7/26
14:30 USA: Handelsbilanz 7/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Services Index 8/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Fortsetzung «Handelsblatt»-Bankentagung 2026 u.a. mit VÖB-Präsident Thomas Groß und BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff
DEU: 2. Pressetag vor der Elektronikmesse IFA 2026 (4.-8. September)
IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten
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FREITAG, DEN 4. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Standard Life, Halbjahreszahlen
GBR: Unilever, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/26
08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 6/26
09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 7/26
11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q2/26
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/26
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 8/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Beginn der Elektronikmesse IFA 2026 (bis 8. September)
+09.00 Eröffnungsrundgang mit Digitalminister Karsten Wildberger und Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner
IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten
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MONTAG, DEN 7. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Standard Life, Halbjahreszahlen
08:00 DEU: Hannover Rück, Pk anlässlich Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo
14:15 CHE: Swiss Re, Pk anlässlich Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 7/26 (vorläufig)
08:00 DEU: Industrieproduktion 7/26
08:00 ROU: BIP Q2/26 (vorläufig)
08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
08:30 HUN: Industrieproduktion 7/26
09:00 CHE: Arbeitslosenquote 8/26
10:30 DEU: Sentix-Konjunkturerwartungen 9/26
11:00 EUR: BIP Q2/26 (3. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/26
11:00 EUR: Beschäftigung Q2/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten
HINWEIS
USA: Feiertag, Börse geschlossen
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DIENSTAG, DEN 8. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 CHE: Oerlikon, Kapitalmarkttag
14.30 CHE: Sandoz Group, Kapitalmarkttag
16:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung
18:00 USA: Nike, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Handelsbilanz 8/26
01:50 JPN: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/26
01:50 JPN: Handelsbilanz 7/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig)
08:00 DEU: Handelsbilanz 7/26
08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/26
08:45 FRA: Handelsbilanz 7/26
21:00 USA: Konsumentenkredite 7/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Bundestag - Haushaltswoche
+ Einbringung Haushaltsentwurf 2027, Beratung Etats Verkehr, Umwelt, Digitales, Wirtschaft
10:30 DEU: Online-Präsentation des Weltenergierat-Deutschland e.V. der Jahrespublikation «Energie für Deutschland 2026» zur Energieversorgung
DEU: Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress, Hamburg
DEU: Automechanika 2026, Frankfurt
IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten
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MITTWOCH, DEN 9. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 ESP: Inditex, Halbjahreszahlen
10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung
13:30 GBR: Legal & General, außerordentliche Hauptversammlung
19:00 USA: Apple, Special Event zur Vorstellung neuer Produkte
21:00 GBR: ARM Holding, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/26
03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/26
08:45 FRA: Industrieproduktion 7/26
11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:15 USA: ADP Beschäftigungsindex
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über "Werkstattrisiko" in der Kfz-Kaskoversicherung
10:00 DEU: Immobilien-Forum Die deutschen Pfandbriefbanken (vdp) zu ein Jahr Bau-Turbo und Wohnimmobilienmarkt
11:00 DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Digitale Souveränität in der Cloud - brauchen wir mehr Europa?»
DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche mit Generalaussprache
+ Generalaussprache zu Regierungspolitik, Einzeletats Auswärtiges, Verteidigung, Entwicklungspolitik
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Vorschläge zu öffentlicher Beschaffung und Innovationsförderung vor
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DONNERSTAG, DEN 10. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Associated British Foods, Q4 Trading Update
10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung
10:00 ITA: Intesa Sanpaolo (außerordentliche Hauptversammlung)
22:05 USA: Adobe, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Macy's, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Industrieproduktion 7/26
08:00 NOR: Verbraucherpreise 8/26
08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig)
09:00 ESP: Industrieproduktion 7/26
09:00 AUT: Industrieproduktion 7/26
09:00 ESP: Industrieproduktion 7/26
10:00 ITA: Industrieproduktion 7/26
11:00 GRC: Industrieproduktion 7/26
14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Erzeugerpreise 8/26
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 8/26
16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/26 (endgültig)
16:00 USA: Großhandelsumsatz 7/26
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche, Berlin
11:30 DEU: Online-Pk Zentraler Immobilienausschuss e.V. (ZIA) und EY Parthenon zu Vorstellung der ZIA/EY-Digitalisierungsstudie, Berlin
17:00 DEU: Auftakt Dialogformat EXPO 2035 Berlin GMBH «Deutschland 2035 - Das Zukunftsforum» u.a. mit SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil (SPD), Berlin
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FREITAG, DEN 11. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 8/26
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 8/26
07:00 FIN: Leistungsbilanz 7/26
08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/26
08:00 GBR: Industrieproduktion 7/26
08:00 GBR: Handelsbilanz 7/26
09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 8/26
12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Verbraucherpreise 8/26
14:30 USA: Realeinkommen 8/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/26 (vorläufig)
18:00 RUS: Verbraucherpreise 8/26
18:00 RUS: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche
+ Einzeletats Arbeit/Soziales, Forschung, dann Schlussrunde zum Haushaltsgesetz 2027
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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