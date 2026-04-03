Workhorse Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Workhorse Group hat am 31.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,27 USD gegenüber -620,280 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 552,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,5 Millionen USD ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -6,760 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Workhorse Group ein EPS von -620,280 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 21,21 Millionen USD gegenüber 6,62 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at