|
05.03.2026 06:55:22
Worley Awarded Engineering Services Framework Agreement By Tengizchevroil
(RTTNews) - Worley Ltd. (WOR.AX, WYGPY), an engineering services company, on Thursday announced that it has been awarded a services framework agreement by Tengizchevroil LLP to provide engineering and project support services across the company's operational assets in Kazakhstan.
The framework agreement commenced in February 2026.
Under the agreement, the company will deliver services including engineering across all project phases, project and construction support, and specialized digital and systems services.
Worley is currently trading 2.89% higher at AUD 11.03 on the Australian Securities Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.