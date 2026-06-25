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25.06.2026 06:31:29
Worthington Industries legte Quartalsergebnis vor
Worthington Industries hat am 23.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,97 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Worthington Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,86 Prozent auf 371,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 317,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,14 USD. Im Vorjahr hatte Worthington Industries 1,92 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Worthington Industries mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 19,75 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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