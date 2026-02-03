WPIL präsentierte Quartalsergebnisse

WPIL äußerte sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 5,56 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,21 INR je Aktie erzielt worden.

WPIL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,39 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,82 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at