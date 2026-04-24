Wuhan Double präsentierte Quartalsergebnisse

Wuhan Double lud am 22.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Umsatz wurde auf 122,9 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 135,2 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at