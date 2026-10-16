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SDAX-Marktbericht 16.10.2026 15:58:26

XETRA-Handel: SDAX nachmittags in der Gewinnzone

XETRA-Handel: SDAX nachmittags in der Gewinnzone

Der SDAX macht am Freitag Gewinne.

Am Freitag bewegt sich der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,97 Prozent fester bei 18 307,11 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 91,083 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,568 Prozent auf 18 055,72 Punkte an der Kurstafel, nach 17 953,80 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 18 047,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 380,40 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,902 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 166,95 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 16.07.2026, den Stand von 18 329,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 017,88 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,48 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 16,16 Prozent auf 197,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 13,44 Prozent auf 29,04 EUR), Hypoport SE (+ 9,23 Prozent auf 79,90 EUR), Deutsche Euroshop (+ 9,20 Prozent auf 16,38 EUR) und Vincorion (+ 5,11 Prozent auf 19,55 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil LPKF Laser Electronics (-1,65 Prozent auf 11,90 EUR), HelloFresh (-0,99 Prozent auf 3,01 EUR), Dermapharm (-0,92 Prozent auf 37,80 EUR), Drägerwerk (-0,42 Prozent auf 95,90 EUR) und Einhell Germany vz (-0,31 Prozent auf 64,10 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 732 728 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,023 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie hat mit 1,54 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,40 -0,43% 1&1 AG
Dermapharm Holding SE 37,55 -0,92% Dermapharm Holding SE
Deutsche Euroshop AG 16,78 12,17% Deutsche Euroshop AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 95,20 -1,04% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt 64,40 1,26% Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
EVOTEC SE 2,54 -0,08% EVOTEC SE
HAMBORNER REIT 4,06 -0,25% HAMBORNER REIT
HelloFresh 3,01 -1,67% HelloFresh
Hypoport SE 76,50 5,30% Hypoport SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 67,80 -1,17% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 11,65 -6,43% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 24,90 0,81% Mutares
OHB SE 191,00 10,79% OHB SE
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 29,28 14,29% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Vincorion 19,33 4,40% Vincorion

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 198,27 1,36%

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