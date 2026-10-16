XETRA-Handel: SDAX nachmittags in der Gewinnzone

Am Freitag bewegt sich der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,97 Prozent fester bei 18 307,11 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 91,083 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,568 Prozent auf 18 055,72 Punkte an der Kurstafel, nach 17 953,80 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 18 047,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 380,40 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,902 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 166,95 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 16.07.2026, den Stand von 18 329,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 017,88 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,48 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 16,16 Prozent auf 197,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 13,44 Prozent auf 29,04 EUR), Hypoport SE (+ 9,23 Prozent auf 79,90 EUR), Deutsche Euroshop (+ 9,20 Prozent auf 16,38 EUR) und Vincorion (+ 5,11 Prozent auf 19,55 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil LPKF Laser Electronics (-1,65 Prozent auf 11,90 EUR), HelloFresh (-0,99 Prozent auf 3,01 EUR), Dermapharm (-0,92 Prozent auf 37,80 EUR), Drägerwerk (-0,42 Prozent auf 95,90 EUR) und Einhell Germany vz (-0,31 Prozent auf 64,10 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 732 728 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,023 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie hat mit 1,54 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at