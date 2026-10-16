1&1 Aktie
WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503
|SDAX-Marktbericht
|
16.10.2026 15:58:26
XETRA-Handel: SDAX nachmittags in der Gewinnzone
Am Freitag bewegt sich der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,97 Prozent fester bei 18 307,11 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 91,083 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,568 Prozent auf 18 055,72 Punkte an der Kurstafel, nach 17 953,80 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 18 047,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 380,40 Punkten lag.
So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,902 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 166,95 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 16.07.2026, den Stand von 18 329,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 017,88 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,48 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.
Top- und Flop-Aktien im SDAX
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 16,16 Prozent auf 197,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 13,44 Prozent auf 29,04 EUR), Hypoport SE (+ 9,23 Prozent auf 79,90 EUR), Deutsche Euroshop (+ 9,20 Prozent auf 16,38 EUR) und Vincorion (+ 5,11 Prozent auf 19,55 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil LPKF Laser Electronics (-1,65 Prozent auf 11,90 EUR), HelloFresh (-0,99 Prozent auf 3,01 EUR), Dermapharm (-0,92 Prozent auf 37,80 EUR), Drägerwerk (-0,42 Prozent auf 95,90 EUR) und Einhell Germany vz (-0,31 Prozent auf 64,10 EUR).
Die teuersten SDAX-Konzerne
Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 732 728 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,023 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel
Die Mutares-Aktie hat mit 1,54 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu 1&1 AG
|
16.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
16.10.26
|XETRA-Handel: SDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
16.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
15.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
15.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Mittag (finanzen.at)
|
15.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start leichter (finanzen.at)
Analysen zu 1&1 AG
|07.10.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|1&1 Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|28.04.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|26.03.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|14.02.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|23.01.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|1&1 Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|23,40
|-0,43%
|Dermapharm Holding SE
|37,55
|-0,92%
|Deutsche Euroshop AG
|16,78
|12,17%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|95,20
|-1,04%
|Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
|64,40
|1,26%
|EVOTEC SE
|2,54
|-0,08%
|HAMBORNER REIT
|4,06
|-0,25%
|HelloFresh
|3,01
|-1,67%
|Hypoport SE
|76,50
|5,30%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|67,80
|-1,17%
|LPKF Laser & Electronics AG
|11,65
|-6,43%
|Mutares
|24,90
|0,81%
|OHB SE
|191,00
|10,79%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|29,28
|14,29%
|Vincorion
|19,33
|4,40%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 198,27
|1,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.