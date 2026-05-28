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28.05.2026 06:31:29
Xiaomi: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Xiaomi stellte am 26.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,470 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 111,87 Milliarden HKD, gegenüber 118,99 Milliarden HKD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,98 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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