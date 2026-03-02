Ximen Mining präsentierte Quartalsergebnisse

Ximen Mining präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ximen Mining ein Ergebnis je Aktie von -0,030 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at