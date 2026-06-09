XP Aktie
WKN DE: XP0001 / ISIN: NET0000XP001
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09.06.2026 10:16:42
XP Q1 2026 Earnings Call Transcript
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