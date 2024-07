XTC New Energy Materials Xiamen A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

XTC New Energy Materials Xiamen A veröffentlichte am 15.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,31 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,330 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 33,69 Prozent auf 3,00 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte XTC New Energy Materials Xiamen A 4,53 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at