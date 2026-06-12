12.06.2026 06:31:29

Xtract One Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Xtract One Technologies veröffentlichte am 10.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,3 Millionen CAD – ein Plus von 195,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xtract One Technologies 3,5 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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