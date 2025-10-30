Xylem: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Xylem gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,93 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xylem 0,890 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 2,27 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at