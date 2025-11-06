Yamaha legte Quartalsergebnis vor

Yamaha hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yamaha -0,060 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 762,7 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 777,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at