Yamaha präsentierte Quartalsergebnisse

Yamaha hat am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,010 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 792,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 730,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,350 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3,09 Milliarden USD, während im Vorjahr 3,03 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at