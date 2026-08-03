Yamashina: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Yamashina hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Yamashina hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,510 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Yamashina mit einem Umsatz von insgesamt 3,58 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 18,20 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at