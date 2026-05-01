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01.05.2026 06:31:29
Yamazaki Baking: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Yamazaki Baking hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Yamazaki Baking hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,63 USD je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 2,13 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Yamazaki Baking 2,09 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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