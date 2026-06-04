04.06.2026 06:31:29

Yangaroo präsentierte Quartalsergebnisse

Yangaroo lud am 01.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Yangaroo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,4 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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