Yatsen: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Yatsen stellte am 26.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,09 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Yatsen ein EPS von -0,010 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 147,5 Millionen USD gegenüber 114,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at