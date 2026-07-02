Yirendai Aktie
WKN DE: A2AC13 / ISIN: US98585L1008
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02.07.2026 11:51:49
Yiren Digital Authorizes $20 Mln Share Repurchase Program' Shares Up
(RTTNews) - Yiren Digital Ltd. (YRD) on Thursday announced a share repurchase program of up to $20 million.
Under the program, the company may repurchase up to 10% of its issued and outstanding ordinary shares and/or American depositary shares over the next 12 months, effective immediately.
The company said it expects to fund the repurchases from its existing cash balance.
In the pre-market trading, Yiren Digital is 31.36% higher at $1.1808 on the New York Stock Exchange.
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