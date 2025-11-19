YOC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

YOC hat sich am 17.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das YOC ein Ergebnis je Aktie von 0,050 EUR vermeldet.

Umsatzseitig wurden 9,5 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte YOC 8,1 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at