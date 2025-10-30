YTO Express Group legte Quartalsergebnis vor

YTO Express Group gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,280 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat YTO Express Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,27 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 16,80 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,313 CNY geschätzt. Der Umsatz war auf 18,32 Milliarden CNY geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at