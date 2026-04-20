Yuranus Infrastructure informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Yuranus Infrastructure hat am 17.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,28 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,470 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 60,7 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 60,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,8 Millionen INR in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Yuranus Infrastructure ein EPS von -1,240 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 60,66 Prozent auf 108,03 Millionen INR. Im Vorjahr hatte Yuranus Infrastructure 274,61 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at