06.11.2025 06:31:29
Yutaka Giken: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Yutaka Giken hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 79,08 JPY gegenüber -7,810 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,45 Prozent auf 43,51 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
