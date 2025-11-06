Z: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Z hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,18 USD. Im letzten Jahr hatte Z einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,43 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Z einen Umsatz von 3,10 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at