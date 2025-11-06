|
06.11.2025 06:31:29
Z: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Z hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,18 USD. Im letzten Jahr hatte Z einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,43 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Z einen Umsatz von 3,10 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX verhalten -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während auch der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.