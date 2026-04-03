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03.04.2026 06:31:29
Zapata Computing: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Zapata Computing hat am 31.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,040 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Zapata Computing -1,300 USD je Aktie verdient.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,590 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 14,00 Millionen USD geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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