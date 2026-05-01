Zenatech: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Zenatech hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 675,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Zenatech vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,950 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 546,15 Prozent auf 9,24 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,43 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at