ZUMTOBEL-Aktie zieht an: ZUMTOBEL erwägt Produktionsstopp von Außenleuchten in Frankreich

Der börsennotierte Vorarlberger Leuchtenhersteller ZUMTOBEL prüft aufgrund der angespannten Situation in der Bauwirtschaft die Einstellung der Produktion in dem auf Außenleuchten spezialisierten Werk im französischen Les Andelys.

Es könnte auch ein Käufer gefunden werden, um "neue Geschäftsaktivitäten am Standort" zu etablieren, hieß es in einer Aussendung des Unternehmens am Mittwoch. Von der Einstellung der Produktion wären 85 Mitarbeitende betroffen.

Das Marktumfeld für Außenleuchten sei aufgrund der Wettbewerbssituation und anhaltenden Marktschwäche der Bauwirtschaft "weiterhin herausfordernd", begründete ZUMTOBEL den Schritt. Demnach ist der Produktionsstandort in Les Andelys "deutlich unterausgelastet und strukturell defizitär".

ZUMTOBEL geht davon aus, dass die mit einer Schließung verbundenen negativen Sondereffekte über die nächsten Jahre getilgt werden. Die ZG Lighting France in Les Andelys bleibe unterdessen als gruppenweites Kompetenzzentrum für Außenleuchten vollumfänglich erhalten und sei von dem Projekt nicht betroffen, hieß es weiter.

Das Vorarlberger Unternehmen hatte das Leuchtenwerk erst 2020 wieder zurück in seinen Besitz gebracht. 2017 hatte ZUMTOBEL den Produktionsstandort an die französische Industriegruppe Active'Invest verkauft.

Die ZUMTOBEL-Aktie notiert in Wien zeitweise 0,36 Prozent fester bei 5,54 Euro.

hel/tsk

APA