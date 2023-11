Zurückhaltung in Moskau: RTS gibt zum Ende des Freitagshandels nach

Am Freitag bewegte sich der RTS via MICEX zum Handelsschluss 0,51 Prozent tiefer bei 1 143,15 Punkten. An der Börse sind die im RTS enthaltenen Werte damit 6,279 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der RTS 0,625 Prozent schwächer bei 1 141,79 Punkten in den Handel, nach 1 148,97 Punkten am Vortag.

Bei 1 151,42 Einheiten erreichte der RTS sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 135,15 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

RTS-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der RTS bislang ein Plus von 1,30 Prozent. Vor einem Monat, am 24.10.2023, wies der RTS einen Wert von 1 102,37 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2023, betrug der RTS-Kurs 1 043,51 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2022, wies der RTS einen Wert von 1 146,28 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 18,70 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der RTS bereits ein Jahreshoch bei 1 159,55 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 900,08 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im RTS

Die stärksten Aktien im RTS sind aktuell LSR (+ 1,69 Prozent auf 672,20 RUB), Yandex (+ 1,47 Prozent auf 2 596,80 RUB), TATNEFT Pref (+ 1,11 Prozent auf 646,80 RUB), RusHydro (Federal Hydro) (+ 1,08 Prozent auf 0,79 RUB) und JSFC Sistema (+ 0,85 Prozent auf 16,70 RUB). Auf der Verliererseite im RTS stehen hingegen Polymetal (-15,97 Prozent auf 405,20 RUB), Unipro (ex EON Russia) (-2,10 Prozent auf 2,19 RUB), SOLLERS (-1,95 Prozent auf 778,50 RUB), Mvideo PJSC (-1,63 Prozent auf 180,80 RUB) und Mechel (-1,51 Prozent auf 308,85 RUB).

Welche Aktien im RTS das größte Handelsvolumen aufweisen

Die VTB Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im RTS auf. 56 426 430 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Yandex-Aktie weist im RTS den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 6,275 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Aktien im Fokus

Die VTB Bank-Aktie präsentiert mit 0,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS. Die VTB Bank-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 51 036,68 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

