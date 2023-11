Zurückhaltung in Moskau: RTS zum Handelsende in Rot

Letztendlich hielten sich die Börsianer in Moskau zurück.

Der RTS schloss den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 1 116,97 Punkten ab. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 6,399 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,216 Prozent auf 1 115,02 Punkte an der Kurstafel, nach 1 117,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den RTS bis auf 1 104,51 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 119,01 Zählern.

So bewegt sich der RTS seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, den Stand von 1 034,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2023, wurde der RTS auf 1 009,43 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 14.11.2022, lag der RTS-Kurs bei 1 170,05 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 15,98 Prozent nach oben. Bei 1 119,01 Punkten erreichte der RTS bislang ein Jahreshoch. Bei 900,08 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im RTS

Zu den stärksten Einzelwerten im RTS zählen aktuell Yandex (+ 2,55 Prozent auf 2 643,00 RUB), Mechel (+ 1,08 Prozent auf 318,40 RUB), Phosagro (+ 0,76 Prozent auf 6 865,00 RUB), INTER RAO (+ 0,12 Prozent auf 4,28 RUB) und TATNEFT Pref (+ 0,10 Prozent auf 608,60 RUB). Auf der Verliererseite im RTS stehen derweil SOLLERS (-11,91 Prozent auf 691,50 RUB), VSMPO-AVISMA (-5,81 Prozent auf 36 620,00 RUB), Mvideo PJSC (-3,65 Prozent auf 187,60 RUB), Federal Grid (-3,34 Prozent auf 0,12 RUB) und LSR (-2,76 Prozent auf 677,60 RUB).

Welche RTS-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im RTS sticht die VTB Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via MICEX 107 623 510 000 Aktien gehandelt. Die Yandex-Aktie hat im RTS mit 6,396 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der RTS-Aktien im Fokus

Die Gazprom PJSC-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den RTS-Werten auf. Die Gazprom PJSC-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 49,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

