Zuversicht in Europa: STOXX 50 steigt

Der STOXX 50 notiert aktuell im Plus.

Um 12:10 Uhr springt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,05 Prozent auf 4 418,03 Punkte an. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,465 Prozent auf 4 392,58 Punkte an der Kurstafel, nach 4 372,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 422,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 392,58 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1,21 Prozent. Vor einem Monat, am 12.08.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 344,22 Punkte taxiert. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 12.06.2024, mit 4 559,91 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 12.09.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 964,53 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,97 Prozent. Bei 4 584,77 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. 4 010,21 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Glencore (+ 3,25 Prozent auf 3,75 GBP), Rio Tinto (+ 2,66 Prozent auf 47,54 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,65 Prozent auf 40,28 EUR), UBS (+ 2,47 Prozent auf 24,94 CHF) und UniCredit (+ 2,31 Prozent auf 37,24 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Roche (-3,31 Prozent auf 259,90 CHF), BAT (-0,87 Prozent auf 29,58 GBP), AstraZeneca (-0,75 Prozent auf 122,16 GBP), Unilever (-0,37 Prozent auf 49,49 GBP) und National Grid (-0,14 Prozent auf 10,41 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Glencore-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 7 355 463 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 mit 517,643 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

2024 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,84 Prozent bei der HSBC-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at