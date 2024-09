Zuversicht in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Start im Plus

Am Donnerstag geht es im SDAX um 09:13 Uhr via XETRA um 1,31 Prozent auf 13 422,47 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 96,099 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 1,30 Prozent auf 13 420,44 Punkte an der Kurstafel, nach 13 248,47 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 13 430,57 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 416,13 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der SDAX bereits um 0,370 Prozent. Vor einem Monat, am 12.08.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 627,88 Punkten gehandelt. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.06.2024, den Stand von 15 049,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.09.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 034,57 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Minus von 2,88 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit thyssenkrupp nucera (+ 5,77 Prozent auf 8,34 EUR), ADTRAN (+ 4,35 Prozent auf 4,73 EUR), RENK (+ 4,02 Prozent auf 22,53 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,36 Prozent auf 55,40 EUR) und Kontron (+ 3,25 Prozent auf 16,20 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil IONOS (-2,08 Prozent auf 23,50 EUR), Elmos Semiconductor (-1,58 Prozent auf 68,50 EUR), AUTO1 (-1,03 Prozent auf 8,16 EUR), Schaeffler (-0,81 Prozent auf 4,17 EUR) und SCHOTT Pharma (-0,42 Prozent auf 33,30 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die thyssenkrupp nucera-Aktie aufweisen. 78 578 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie hat im SDAX mit 9,368 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 4,76 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die TAKKT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

