Zuversicht in London: FTSE 100 klettert am Dienstagnachmittag

Der FTSE 100 gewinnt am Dienstagnachmittag an Wert.

Am Dienstag geht es im FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE um 0,21 Prozent auf 8 227,22 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,495 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 210,25 Punkte an der Kurstafel, nach 8 210,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 187,98 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 244,41 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8 252,91 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.05.2024, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8 414,99 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, mit 7 524,16 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 6,55 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Bei 7 404,08 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit J Sainsbury (+ 2,37 Prozent auf 2,76 GBP), United Utilities (+ 2,03 Prozent auf 10,09 GBP), Severn Trent (+ 1,87 Prozent auf 25,61 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,83 Prozent auf 1,23 GBP) und Ocado Group (+ 1,77 Prozent auf 3,83 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Antofagasta (-2,08 Prozent auf 18,41 GBP), Glencore (-1,40 Prozent auf 4,05 GBP), Flutter Entertainment (-1,06 Prozent auf 145,30 GBP), Smith Nephew (-0,99 Prozent auf 11,45 GBP) und Anglo American (-0,90 Prozent auf 22,13 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 23 495 474 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 230,600 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,04 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

