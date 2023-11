Zuversicht in Moskau: RTS-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu

Am Mittwoch notiert der RTS um 09:01 Uhr via MICEX 0,40 Prozent fester bei 1 158,96 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 6,274 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,036 Prozent auf 1 153,97 Punkte an der Kurstafel, nach 1 154,39 Punkten am Vortag.

Der RTS verzeichnete bei 1 153,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 159,55 Einheiten.

So entwickelt sich der RTS seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der RTS bislang Gewinne von 2,70 Prozent. Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS wies am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Stand von 1 081,29 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.08.2023, stand der RTS bei 1 057,56 Punkten. Der RTS lag noch vor einem Jahr, am 22.11.2022, bei 1 142,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 gewann der Index bereits um 20,34 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des RTS bereits bei 1 159,55 Punkten. Bei 900,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im RTS

Unter den stärksten Einzelwerten im RTS befinden sich aktuell Bashneft (+ 2,48 Prozent auf 2 393,00 RUB), JSFC Sistema (+ 1,95 Prozent auf 16,85 RUB), VSMPO-AVISMA (+ 1,17 Prozent auf 37 940,00 RUB), TMK (+ 1,05 Prozent auf 221,20 RUB) und LUKOIL Oil Company (+ 1,01 Prozent auf 7 282,00 RUB). Flop-Aktien im RTS sind derweil SOLLERS (-1,97 Prozent auf 819,50 RUB), Acron (-0,22 Prozent auf 18 928,00 RUB), LSR (-0,06 Prozent auf 684,40 RUB), Federal Grid (+ 0,00 Prozent auf 0,12 RUB) und Gazprom PJSC (+ 0,08 Prozent auf 165,29 RUB).

RTS-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im RTS sticht die VTB Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13 950 270 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im RTS weist die Yandex-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 6,274 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

RTS-Fundamentaldaten

Die VTB Bank-Aktie verzeichnet mit 0,00 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS. Mit 52 287,58 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der VTB Bank-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at