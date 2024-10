Zuversicht in Zürich: Das macht der SLI aktuell

Aktuell zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Um 15:41 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,47 Prozent fester bei 1 987,49 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,035 Prozent auf 1 977,53 Punkte an der Kurstafel, nach 1 978,22 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 1 988,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 975,05 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,658 Prozent aufwärts. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 11.09.2024, bei 1 935,27 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 11.07.2024, den Stand von 1 988,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 720,84 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 12,70 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 023,54 Punkte. Bei 1 742,94 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Lonza (+ 1,65 Prozent auf 529,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,30 Prozent auf 49,81 CHF), Schindler (+ 1,30 Prozent auf 249,80 CHF), Lindt (+ 1,21 Prozent auf 10 900,00 CHF) und Partners Group (+ 0,99 Prozent auf 1 279,50 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen ams-OSRAM (-4,03 Prozent auf 9,99 CHF), Straumann (-0,76 Prozent auf 131,30 CHF), Givaudan (-0,72 Prozent auf 4 405,00 CHF), Swatch (I) (-0,38 Prozent auf 182,65 CHF) und Adecco SA (-0,35 Prozent auf 28,16 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 281 708 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 230,213 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 8,47 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

