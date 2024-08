Zuversicht in Zürich: SLI-Börsianer greifen zum Start zu

Der SLI knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

Am Donnerstag notiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,17 Prozent stärker bei 1 957,82 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,296 Prozent auf 1 960,26 Punkte an der Kurstafel, nach 1 954,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 957,77 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 960,00 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,70 Prozent. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 15.07.2024, bei 1 985,46 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 15.05.2024, einen Stand von 1 944,23 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 15.08.2023, mit 1 733,52 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 11,02 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 009,70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Alcon (+ 0,62 Prozent auf 81,14 CHF), Swiss Life (+ 0,60 Prozent auf 666,60 CHF), VAT (+ 0,53 Prozent auf 417,30 CHF), Swiss Re (+ 0,52 Prozent auf 106,65 CHF) und Holcim (+ 0,47 Prozent auf 77,22 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Geberit (-3,07 Prozent auf 512,00 CHF), Straumann (-1,31 Prozent auf 124,10 CHF), Lindt (-0,54 Prozent auf 10 980,00 CHF), Swisscom (-0,28 Prozent auf 531,00 CHF) und UBS (-0,26 Prozent auf 26,38 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 235 820 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 239,326 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,22 erwartet. Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die höchste Dividendenrendite.

