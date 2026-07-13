Zuversicht in Zürich: SMI mit Kursplus

Am Montag bewegt sich der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0,06 Prozent höher bei 14 243,52 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,666 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,069 Prozent stärker bei 14 244,90 Punkten in den Montagshandel, nach 14 235,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 14 209,61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 268,41 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Stand von 13 708,02 Punkten auf. Der SMI stand vor drei Monaten, am 13.04.2026, bei 13 145,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, lag der SMI-Kurs bei 11 937,42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,52 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 464,53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Alcon (+ 2,02 Prozent auf 55,54 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,95 Prozent auf 209,50 CHF), Partners Group (+ 1,90 Prozent auf 698,40 CHF), Swisscom (+ 1,86 Prozent auf 630,00 CHF) und Swiss Re (+ 1,43 Prozent auf 134,50 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Roche (-0,92 Prozent auf 333,50 CHF), Logitech (-0,92 Prozent auf 81,86 CHF), Sika (-0,89 Prozent auf 161,30 CHF), Lonza (-0,38 Prozent auf 583,80 CHF) und Novartis (-0,24 Prozent auf 123,98 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 064 537 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 290,146 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at