Zuversicht in Zürich: So performt der SPI aktuell

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,63 Prozent stärker bei 16 395,31 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,094 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,205 Prozent auf 16 326,11 Punkte an der Kurstafel, nach 16 292,65 Punkten am Vortag.

Bei 16 300,48 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 16 395,31 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 2,51 Prozent. Vor einem Monat, am 12.06.2024, wurde der SPI mit 16 165,49 Punkten berechnet. Der SPI wies vor drei Monaten, am 12.04.2024, einen Wert von 15 051,28 Punkten auf. Der SPI stand vor einem Jahr, am 12.07.2023, bei 14 572,48 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 12,53 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 16 393,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell dormakaba (+ 5,58 Prozent auf 501,00 CHF), HOCHDORF (+ 2,73 Prozent auf 6,78 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 2,56 Prozent auf 30,00 CHF), Calida (+ 2,45 Prozent auf 31,40 CHF) und Kudelski (+ 2,40 Prozent auf 1,50 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen ONE swiss bank (-11,54 Prozent auf 3,45 CHF), Addex Therapeutics (-8,77 Prozent auf 0,06 CHF), Swissquote (-3,99 Prozent auf 284,20 CHF), EMS-CHEMIE (-3,69 Prozent auf 743,00 CHF) und Straumann (-3,36 Prozent auf 116,35 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 643 253 Aktien gehandelt. Mit 246,414 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die Medmix-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 64,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

