Der Über­trag­ungs­netz­betrei­ber Amprion GmbH hat erfolg­reich eine weitere grüne Unter­nehmens­anleihe über insgesamt 1,1 Mrd. Euro begeben. Die Anleihe wurde in zwei Tranchen emittiert und stieß auf großes Interesse bei den Investoren.



Die grüne dual-tranche Anleihe wurde auf Basis des 9 Mrd. Euro umfas­senden Debt Issuance Programms von Amprion begeben:



▪ Die erste Tranche über 500 Mio. Euro hat eine Laufzeit von 6 Jahren und einen Kupon von 3,125% p.a.



▪ Die zweite Tranche mit einem Volumen von 600 Mio. Euro hat eine Laufzeit von 15 Jahren und einen Kupon von 3,850% p.a.



Peter Rüth, CFO von Amprion resümiert: „Die positive Resonanz auf unsere grüne Anleihe unterstreicht das Vertrauen der Investoren in unsere Unternehmens- und Finanzierungsstrategie. Die Erlöse fließen ausschließlich in unser grünes Projektportfolio und ermöglichen damit direkt die Umsetzung unserer Ziele, den Ausbau und die Modernisierung des Übertragungsnetzes voranzutreiben, damit immer mehr Erneuerbare Energie integriert werden kann.“



Mittelverwendung gemäß des Green Finance Frameworks



Die zufließenden Mittel werden ausschließlich für nachhaltige Projekte verwendet, die im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (Ziele 7 „Bezahlbare und saubere Energie“ und 9 „Industrie, Innovation und Infrastruktur“) stehen. Die Projekte sind im Green Finance Framework von Amprion verankert. Das Regelwerk wurde gemäß den internationalen Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) erstellt. Die Second Party Opinion wurde von der renommierten ESG-Ratingagentur Sustainalytics ausgestellt.



Solide Investment Grade Ratings



Amprion wird von den beiden Ratingagenturen Moody’s und Fitch Ratings mit Unternehmensratings von Baa1 bzw. BBB+ mit jeweils stabilem Ausblick eingestuft. Die erwarteten Ratings für die jetzt begebene grüne Dual-Tranche Anleihe sind Baa1 von Moody’s und A- von Fitch.



Die Transaktion wurde von der Bayerischen Landesbank, der Commerzbank, der DZ BANK AG, der ING, der Landesbank Hessen-Thüringen, der Landesbank Baden-Württemberg, der SEB sowie der UniCredit als Joint Lead Managers begleitet.



Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz transportiert Strom in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen. Dort wird ein Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Unsere Leitungen sind Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität von 29 Millionen Menschen. Wir halten das Netz stabil und sicher – und bereiten den Weg für ein klimaneutrales Energiesystem, indem wir unser Netz ausbauen. Rund 2.700 Beschäftigte in Dortmund und an mehr als 30 weiteren Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten. Zudem übernehmen wir übergreifende Aufgaben für die Verbundnetze in Deutschland und Europa.



Foto: © Amprion GmbH / Haslauer