Amundi, der größte europäische Vermögens­verwalter und der führende europäische ETF-Anbieter, listet vier neue Anleihe-ETFs mit festen Fälligkeiten (Laufzeit-ETF). Laufzeit-ETFs bieten Anlegern eine Kombination aus einfachem Zugang zu Euro-Staatsanleihe-Engagements und weitgehend vorhersehbaren Renditen. Mit Verwaltungskosten von nur 0,09% p.a. erlauben es die neuen ETFs, sich zu wett­bewerbs­fähigen Konditionen flexibel im Staats­anleihe­segment zu engagieren.



Laufzeit-ETFs geben Anlegern bereits zum Zeitpunkt der Investition eine Indikation über die erwartbare Rendite zur Fälligkeit – eine Produkteigenschaft, die im heutigen Marktumfeld besonders gefragt ist. Fixed Maturity ETFs werden wie Anleihen zu einem bestimmten Termin fällig und ermöglichen es Anlegern, ihre Portfolios effektiv zu verwalten.



Die Amundi Fixed Maturity ETFs bilden FTSE Russell Indizes nach, die die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Fälligkeit Dezember 2027 und Dezember 2028 nachbilden. Das Angebot reicht dabei von Länder-Indizes (Deutschland und Italien) bis hin zu breit ausgerichteten Engagements. Mit den neuen ETFs können Anleger in eine neue Generation von Anleihe-ETFs investieren und ihre Portfolioallokation an ihren Zielen und ihrer Risikoneigung ausrichten.



Benoit Sorel, Head of ETF, Indexing & Smart Beta bei Amundi, erklärt: "Die Amundi Fixed Maturity ETFs vereinen Transparenz und Flexibilität. Sie ermöglichen es, die Anlagewünsche nach flexiblen Lösungen zu erfüllen und die Renditeniveaus von heute für die Finanzierung der Projekte von morgen zu nutzen. Die neue Produktpalette ergänzt unser bestehendes Angebot an Anleihe-ETFs und unterstreicht unser Engagement, sinnvolle Lösungen zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind."





ETF Name ISIN Ticker OGC5 SFDR7 Land - Fälligkeit > 31.12.2027 Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist

FTSE German Government 2027 Maturity Index LU2780871823 AK8G GY 0,09% Art. 6 Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist

FTSE Italy Government 2027 Maturity Index LU2780872128 BT27 IM 0,09% Art. 6 Broad - Fälligkeit > 31.12.2028 Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist

FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index LU2780871401 AK8E GY, MB28 IM 0,09% Art. 6 Yield+ - Fälligkeit > 31.12.2028 Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist

FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity Index LU2780871666 AK8F GY, MY28 IM 0,09% Art. 6



www.fixed-income.org

Logo: © Amundi