Die Aream Solar Finance GmbH, eine 100%ige Tochter­gesellschaft der AREAM Group SE, begibt mit dem Aream Green Bond ihre erste grüne Unternehmens­anleihe. Die Anleihe wurde von imug rating gemäß den Green Bond Principles 2021 der Inter­national Capital Market Association als Green Bond qualifiziert und bietet über die Laufzeit von fünf Jahren einen Kupon von 8,00% p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird. Interessierte Anleger können den Aream Green Bond 2024/2029 über die Unternehmens­webseite (www.aream.de/ir) zeichnen. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut.



Die Aream Solar Finance GmbH finanziert die Projektentwicklung von Freiflächen- und modernster Agri-Photovoltaik mit und ohne Speicher in Deutschland. Die Projektentwicklung erfolgt durch die Schwestergesellschaft AREAM Advisory GmbH. Die Emittentin besitzt bereits Projektrechte mit einer Zielkapazität von bis zu 70 MWp und einem derzeitigen Wert von 1,4 Mio. Euro. Der Ready-to-build-Status soll voraussichtlich im 2. Quartal 2026 erreicht werden. Der Nettoemissionserlös aus dem Aream Green Bond 2024/2029 dient dazu, die Weiterentwicklung der Projektrechte im Eigenbestand sowie zusätzliche Freiflächen- und Agri-PV-Projektentwicklungen mit und ohne Speicher in Deutschland zu finanzieren.



Sowohl die Aream Solar Finance GmbH, die Emittentin des 8,00% Aream Green Bond 2024/2029, als auch die AREAM Advisory GmbH sind 100-prozentige Tochtergesellschaften der AREAM Group SE, die als Kompetenzzentrum für institutionelle Investoren, Industriekunden und Energieerzeuger mit Fokus auf nachhaltige Infrastruktur im Sektor Erneuerbare Energien agiert. Durch die drei Bereiche Fund- und Asset-Management, Projektentwicklung und Operations-/Energy-Management deckt die AREAM Group die gesamte Wertschöpfungskette für Erneuerbare Energien-Investments ab. Mit mehr als 2,5 Mrd. Euro Transaktionsvolumen gehört die AREAM Group eigenen Angaben zufolge zu den führenden Unternehmen in diesem Markt. Das Team verfügt seit 2009 über einen starken Track-Record von ca. 1.200 MW entwickelter Solar- und Windkapazität. Die eigene fortgeschrittene Entwicklungs-Pipeline umfasst aktuell mehr als 1.000 MWp mit einem Potenzial von weiteren 2.000 MWp. Im Rahmen der Wachstumsstrategie sollen in den nächsten Jahren 2.500 MW an Solar- und Windparks realisiert oder erworben werden.



Der 8,00% Aream Green Bond 2024/2029 wird voraussichtlich am 17. Dezember 2024 in den Handel im Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.



Stärken

- Positiver Track Record der Firmengruppe

- starke Projektpipeline in der Firmengruppe

- Konzentration auf den attraktiven deutschen Markt mit hoher Rechtssicherheit

- starkes Management, Managing Director René Kautz hat als Banker zuvor Projektfinanzierungen im Bereich Erneuerbare Energien verantwortet

- positives politisches Umfeld für Erneuerbare Energien

- Diversifikation über 10 Projekte wird angestrebt



Schwächen

- branchentypische Risiken von Projektentwicklungen im Bereich Erneuerbarer Energien

- Transparenz (kein Konzernabschluss, kein Rating, kein Research)

- hohe Emissionskosten (Platzierungsprovision)

- Neugründung / SPV ohne Garantien von Konzerngesellschaften



Fazit:

Endlich mal eine Eigenemission (ohne Bank), bei der das Management des Anleiheemittenten etwas von Finanzierungen versteht. Managing Director René Kautz hat als Banker zuvor Projektfinanzierungen im Bereich Erneuerbare Energien verantwortet. Der Kupon ist mit 8,00% p.a. höher als bei vergleichbaren Anleiheemittenten.



Ähnlich wie bei reconcept hat die Firmengruppe bereits zahlreiche Investmentvehikel an ca. 7.000 Anleger platziert. Der Green Bond wird auch bei diesen Anlegern beworben. Damit ist die Wahrscheinlichkeit für eine Vollplatzierung sehr hoch, so dass die geplanten Ziele der Transaktion auch realisiert werden sollten. Die Gesellschaft möchte den Zugang zum Kapitalmarkt auch langfristig nutzen und sich als zuverlässiger Emittent etablieren, wie Markus W. Voigt, Vorsitzender des Verwaltungsrates der AREAM Group SE, im Gespräch mit dem BOND MAGAZINE erläutert.



Geplant sind Freiflächen- und Agri-Photovoltaik-Projektentwicklungen mit und ohne Speicher in Deutschland. Die duale Flächennutzung für eine nachhaltige Stromproduktion und einen landwirtschaftlichen Betrieb ist laut Voigt eine klassische Win-Win-Situation. Aream konzentriert sich auf den attraktiven deutschen Markt mit entsprechendem politischen Rückenwind und hoher Rechtssicherheit.



Es gibt branchentypische Risiken von Projektentwicklungen im Bereich Erneuerbarer Energien. Als SPV ist die Gesellschaft nicht besonders transparent. Insgesamt spricht vieles für einen Erfolg des Aream Green Bond. Ein Investment sollte sich daher lohnen.



Christian Schiffmacher, www.green-bonds.com





Eckdaten des Aream Green Bond

Emittent Aream Solar Finance GmbH Finanzierungsinstrument Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) Status unbesichert Kupon 8,00% p.a. Zinszahlung halbjährlich Zeichnungsfrist 27.05.2024 bis 23.05.2025

über www.aream.de/ir Valuta 17.07.2024 Laufzeit bis 17.07.2029 (5 Jahre) Emissionsvolumen bis zu 10 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A383BE0 / A383BE Stückelung 1.000 Euro Anwendbares Recht deutsches Recht Listing voraussichtlich ab 17.12.2024 im Open Market Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH Internet www.aream.de/ir