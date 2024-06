Der Asset Manager BANTLEON baut sein Anleihen­management weiter aus und kauft von der Credit Suisse beziehungs­weise UBS AG ihren Anteil von 62% an der Credit Suisse Investment Partners AG. Die langjährigen Minder­heits­aktionäre bleiben an Bord und behalten ihren Anteil von 38%. Ein entsprechender Vertrag ist am 30. Mai 2024 in Zürich unterzeichnet worden. Künftig wird die Gesellschaft unter dem Namen BANTLEON Convertible Experts AG firmieren. Die Credit Suisse Investment Partners verwaltet rund 1 Mrd. Euro in vier Publikumsfonds und in Spezialfonds. Durch die Übernahme, die noch von der Aufsichtsbehörde FINMA genehmigt werden muss, wächst das verwaltete Vermögen von BANTLEON auf rund 25 Mrd. Euro und das administrierte Vermögen auf rund 39 Mrd. Euro.



Ausgezeichnete Expertise im Management von Wandelanleihen



»Credit Suisse Investment Partners ist im konservativen Segment einer der wohl besten Convertibles-Manager in Europa. Unsere Kunden bekommen damit maximale Kompetenz zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt, wo die Zinsen zurück sind und das Aktienumfeld positiv ist, sind Wandelanleihen hochattraktiv«, erklärt Stephan Kuhnke, CEO und Leiter Anlagemanagement der BANTLEON AG. »Ich freue mich, dass sowohl Stefan Hiestand als neuer Verwaltungsratspräsident als auch Oliver Gasser als CEO und Dominic Züfle als COO an Bord bleiben werden – ebenso das Portfolio Manage-ment, das sich in den vergangenen Jahren einen hervorragenden Track-Record in der Bewirtschaftung von Wandelanleihen erarbeitet hat.« So hat der Flaggschifffonds CSIP (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund ein 5-Sterne-Rating von Morningstar und wurde jüngst bei den Lipper Fund Awards im 3-Jahres-Vergleich als bester Fonds seiner Kategorie in Europa und der Schweiz ausgezeichnet. »Damit ma-nifestieren wir unseren Anspruch als führender Anleihenmanager im deutschsprachigen Raum«, betont Kuhnke.



»Wir erwarten ein erhebliches Wachstum in den kommenden Jahren und BANTLEON ist mit seiner langjährigen Expertise im Anleihen­management für uns dabei der ideale Partner«, erklärt Stefan Hiestand. »Auch die unternehmerisch geprägte Kultur beider Gesellschaften passt sehr gut zusammen.« Und Oliver Gasser ergänzt: »Wir freuen uns darauf, unsere erfolgreichen Portfolio-Management-Kompetenzen mit der sehr fokussierten Kundenbetreuung von BANTLEON zu kombinieren.«



Mehr als 15 Jahre Erfahrung als Spezialist für Wandelanleihen



Gegründet wurde die Credit Suisse Investment Partners AG im Jahr 2007 von Stefan Hiestand unter dem Namen AgaNola AG als Spezialist für Wandelanleihen. Im März 2020 vertieften AgaNola und die Credit Suisse Asset Management ihre Partnerschaft im Bereich Wandelanleihen durch eine Mehrheitsbeteiligung. Das Team besteht aus fünf Spezialisten, die seit durchschnittlich sieben Jahren im Unternehmen sind und mehr als 14 Jahre Erfahrung im Asset Management haben. Darunter die beiden Lead Portfolio Manager Rossitza Haritova und Lukas Buxtorf, die Citywire zu den europaweit besten Portfoliomanagern für Wandelanleihen zählt.



Foto: Stephan Kuhnke, CEO © BANTLEON AG