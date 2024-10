Berkshire Hathaway emittiert zahlreiche Yen-Anleihen - Plant Warren Buffett Zukäufe in Japan?

• Berkshire Hathaway hat in einem Yen-denominierten Anleihegeschäft 1,9 Milliarden Dollar in sieben Tranchen aufgenommen• Bereits das zweite Yen-Anleihegeschäft für Berkshire im Jahr 2024• Ausbau der Positionen von Berkshire in japanischen Firmen?

Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway hat Reuters zufolge 281,8 Milliarden Yen (1,9 Milliarden Dollar) in einem Yen-denominierten Anleihegeschäft in sieben Tranchen aufgenommen. Damit handelt es sich um den größten Verkauf von Anleihen in der japanischen Währung seit fünf Jahren, wie aus einem von der Nachrichtenagentur geprüften Term Sheet hervorgeht.

Zweites Yen-Anleihengeschäft in diesem Jahr

Es ist bereits das zweite Yen-denomierte Anleihengeschäft für Berkshire im Jahr 2024. Wie es bei Reuters weiter heißt, habe die US-Investmentgesellschaft Anleihen mit Laufzeiten von 3, 5, 7, 10, 20, 28 und 30 Jahren emittiert, wobei die 3-Jahres-Tranche mit 155,4 Milliarden Yen die größte gewesen sei. Die 5-Jahres-Anleihe habe 58 Milliarden Yen eingebracht. Während der Transaktion seien zudem Anleihen mit längerer Laufzeit hinzugefügt und eine geplante 15-Jahres-Tranche sei fallengelassen worden, wie es unter Berufung auf Nachrichten der Bookrunner der Transaktion weiter heißt. Die endgültigen Preise für jede der Tranchen seien am unteren bis mittleren Ende der überarbeiteten Preisempfehlung für die Investoren festgelegt worden.

Möglicher Ausbau der Berkshire-Positionen in Japan

Der Starinvestor gibt damit weitere Hinweise auf einen möglichen Ausbau der Beteiligungen von Berkshire Hathaway an japanischen Firmen. Bereits in seinem jüngsten Aktionärsbrief hatte Buffett deutlich gemacht, dass in der Vergangenheit ausgegebene Yen-Anleihen hauptsächlich zur Finanzierung der Japan-Investitionen von Berkshire Hathaway genutzt wurden. Darüber hinaus betonte er, dass Berkshire seinen Anteil an den japanischen Handelshäusern im Jahr 2023 auf jeweils etwa 9 Prozent erhöht habe.

Der Aufbau der Positionen ist über die letzten vier Jahre erfolgt. "Berkshires Yen-Anleihenverkäufe in diesem Jahr sind die größten seit Beginn des Verkaufs von Yen-Anleihen und dies zeigt ihre Erwartungen hinsichtlich des Aufwärtstrends japanischer Aktien", zitiert Reuters Takehiko Masuzawa, Handelsleiter von Phillip Securities Japan. "Der Markt schaut sich an, welche Art von Aktien ihr nächstes Ziel sein werden. Investoren gehen davon aus, dass Value-Aktien mit höheren Dividenden, wie etwa Banken und Versicherungen, die wahrscheinlichsten Ziele sein werden", so der Experte weiter.

Buffett lobt Handelshäuser aus Japan

Bereits in der Vergangenheit hatte sich Warren Buffett begeistert von japanischen Handelshäusern gezeigt. "Sie sind Berkshire wirklich so ähnlich. Sie besitzen viele verschiedene Dinge", so der Starinvestor im April 2023 gegenüber dem japanischen Nachrichtenmagazin Nikkei. "Wir glauben, dass diese fünf Unternehmen nicht nur einen Querschnitt Japans, sondern der ganzen Welt darstellen", betonte er mit Blick auf die Big Five des Landes: Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni und Sumitomo.

Die Berkshire Hathaway-Aktie reagierte unaufgeregt auf die Neuigkeiten: An der NYSE legte der Anteilsschein am Mittwoch um 0,46 Prozent auf 455,90 US-Dollar zu, nachbörslich zeigt sich die Aktie unverändert.



