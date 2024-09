BKW hat am 17. Sep­tember 2024 am Schweizer Kapital­markt erfolg­reich einen Green Bond über 200 Mio. CHF platziert. Der Kupon beträgt 1.50% bei einer Lauf­zeit von 10 Jahren. Mit dem Green Bond refinan­ziert die BKW teil­weise die Inves­titionen in das Wasser ­kraftwerk Augand in der Schweiz mit einer installierten Leistung von 7,4 Megawatt, die Investitionen in zwei Windparks in Italien mit einer geplanten Leistung von rund 130 Megawatt und den Kauf von drei Windparks in Schweden mit einer installierten Leistung von 125 Megawatt.



Es handelt sich um den dritten Green Bond der BKW. Das Green Bond Portfolio der BKW umfasst damit 500 Millionen Schweizer Franken. Der Asset Pool beinhaltet Wasser-, Wind- und Solarprojekte in der Schweiz sowie in Italien, Frankreich, Norwegen und Schweden.



Mit der Platzierung des Green Bonds nutzt die BKW die nach den jüngsten Zinsrückgängen attraktiven Finanzierungskonditionen am Kapitalmarkt.



Die Laufzeit des Green Bonds fügt sich optimal in das bestehende Fälligkeitsprofil ein. Die BKW hat weiterhin die notwendige finanzielle Flexibilität für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Die BKW hat das 1’000-Megawatt-Ziel bezüglich installierter Leistung an neuen erneuerbaren Energien beinahe erreicht. Das neue Ziel und ihre weiteren Pläne in den kommenden Jahren gibt die BKW am 8. November 2024 anlässlich des Capital Markets Day bekannt.



Die Liberierung des Green Bonds erfolgt am 18. Oktober 2024. Die Emission erfolgte unter der Federführung der BNP Paribas (Suisse) SA, UBS AG und Zürcher Kantonalbank. Die Anleihe wird an der SIX Swiss Exchange kotiert.



BKW

Die BKW Gruppe ist ein international tätiges Energie- und Infrastrukturunternehmen mit Sitz in Bern. Sie beschäftigt über 12'000 Mitarbeitende. Dank ihrem Netzwerk von Firmen und ihren innovativen Technologien bietet sie ihren Kundinnen und Kunden umfassende Kompetenzen in den Bereichen Infrastruktur, Gebäude und Energie an. So plant, baut und betreibt sie Energieproduktions- und Versorgungsinfrastrukturen für Unternehmen, Private sowie die öffentliche Hand und bietet digitale Geschäftsmodelle für erneuerbare Energien. Das Portfolio der BKW Gruppe reicht heute von der Planung und Beratung im Engineering für Energie-, Infrastruktur- und Umweltprojekte über integrierte Angebote im Bereich der Gebäudetechnik bis zum Bau, Service und Unterhalt von Energie-, Telekommunikations-, Verkehrs- und Wassernetzen. Mit zukunftsweisenden Lösungen machen die Unternehmen der BKW Gruppe Lebensräume lebenswert.



Foto: © BKW