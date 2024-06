Das norwegische Öl - und Gas-Explorations- und Produktions-Unter­nehmen BW Energy Ltd. hat eine unbe­sicherte fünf­jährige Anleihe im Volumen von 100 Mio. USD emittiert. Der Kupon beträgt 10,00% p.a., die Zins­zahlung erfolgt halbjährlich. Die BW Energy-Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 USD, die Mindestorder betrug 200.000 USD (ISIN NO0013259663). Die Anleihe wird in Oslo gelistet. Die Transaktion wurde von Pareto Securities und DNB Markets begleitet.



Die Strategie von BW Energy ist wachstums­orientiert und zielt darauf ab, bewährte Offshore-Öl- und -Gasvorkommen in Phasen mit geringem Risiko zu erschließen. BW Energy ist in Gabun, Brasilien und Namibia aktiv. Die gesamten Netto-2P+2C-Reserven und Ressourcen beliefen sich Anfang 2024 auf 580 Millionen Barrel Öläquivalente.



BW Energy konzentriert sich auf die Erschließung betriebener Felder in Gabun, Namibia und Brasilien. Der Netto-Leverage betrug 1,2.



www.fixed-income.org

Foto: © BW Energy