31.03.2026 10:53:38

Deutsche Anleihen: Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,34 Prozent auf 125,44 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,00 Prozent. Auch in anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Gestützt wurden die Kurse durch Meldungen, denen zufolge die USA ein Ende des Iran-Kriegs anstreben könnte. Wie die Zeitung "Wall Street Journal" berichtet, soll US-Präsident Donald Trump seinen Beratern mitgeteilt haben, er sei bereit, den Militäreinsatz im Iran zu beenden. Dies solle geschehen, selbst wenn die strategisch wichtige Straße von Hormus weiterhin weitgehend gesperrt bleibe. Allerdings veränderten sich die Aussagen von Trump zuletzt häufig.

Ein Ende des Kriegs würde für Erleichterung sorgen, auch wenn die Öffnung der Straße von Hormus entscheidend für die Entwicklung der Ölpreise ist. Allerdings geht der Krieg bisher unvermindert weiter. So setzte der Iran seinen Beschuss benachbarter Golfstaaten fort.

Die gestiegenen Ölpreise treiben bereits die Inflation. So legte in Frankreich die Inflationsrate im März deutlich zu. Auch in Deutschland war die Inflation stark gestiegen. Die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen anheben könnte, hatte zuletzt immer wieder die Kurse belastet. Am Vormittag werden die Inflationszahlen für die gesamte Eurozone veröffentlicht./jsl/jkr/jha/

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