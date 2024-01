FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,12 Prozent auf 135,59 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,20 Prozent.

Dem Markt fehlte es zunächst an Impulsen. Es wurden in der Eurozone keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Im Handelsverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit auf Erzeugerpreisdaten aus den USA. Sie beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Am Donnerstag hatte die in den USA im Dezember stärker als erwartet gestiegenen Verbraucherpreise den deutschen Anleihemarkt kaum bewegt.

Die erhöhte geopolitische Unsicherheit in Nahost stütze Anleihen bisher auch nicht nachhaltig. Mit Militärschlägen auf Ziele im Jemen reagierten die USA und Großbritannien auf wiederholte Attacken der Huthi-Rebellen im Roten Meer. Die Entwicklung schürt Befürchtungen, dass sich die zahlreichen Spannungen und gewaltsamen Auseinandersetzungen in der Region zu einem größeren Konflikt im Nahen Osten ausweiten könnte.

Die Anleihemärkte haben nach Einschätzung des Analysten Sebastian Grupp von der DZ Bank die traditionelle Emissionsschwemme zu Jahresbeginn am Primärmarkt für Euro-Staatsanleihen gut verkraftet. Die Emittenten hätten sich über gut gefüllte Orderbücher gefreut. Der Schwerpunkt der Emissionen habe bei einer Laufzeit von zehn Jahren gelegen, so Grupp./jsl/jkr/mis