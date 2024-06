Die Gaming Inno­vation Group Inc. (GiG) hat ABG Sundal Collier und Pareto Securities beauftragt, eine Reihe von Fixed Income Investor Meetings zu organisieren, die heute begonnen haben. GiG beabsichtigt, die besicherten Anleihen ISIN NO001302401, WKN A3LQ87 (EUR-Tranche) und NO0013095687, WKN A3LSHF (SEK-Tranche) um 15 Mio. Euro aufzustocken.



Die Gaming Innovation Group ist an der London Stock Exchange börsennotiert (Ticker-Symbol GIGO, ISIN US36467X2062, WKN A2PA3E). GIG bietet über verschiedene Websites, zu denen Guts.com, Rizk.com, Betspin.com, Superlenny.com, Thrills.com und Kaboo.com gehören, Casino, Sportwetten und Poker-Dienste an.



