Der Vorstand der ELARIS AG (ISIN: DE000A37FT17) hat be­schlossen, eine von der Elaris Holding GmbH geplante Emission einer Unter­nehmens­anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro mit dem Zweck, das weitere Wachstum der ELARIS AG zu finan­zieren, zu unter­stützen.



Die Elaris Holding hält derzeit 91,1% der Aktien an der Gesell­schaft und wird ihrerseits von der LB Holding GmbH beherrscht, deren alleinige Gesell­schafter der Allein­vorstand der Gesell­schaft, Lars Stevenson, und seine Ehefrau zu je 50% sind.



Die bis zu 15.000 untereinander gleichberechtigten und auf den Inhaber lautenden Teilschuldverschreibungen der Anleihe (die Schuldverschreibungen ) mit einem Nennwert von jeweils 1.000,00 Euro sollen in den kommenden Monaten im Wege einer Privatplatzierung ausgewählten Anlegern im Europäischen Wirtschaftsraum zur Zeichnung angeboten werden. Eine Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Börsenhandel ist nicht vorgesehen.



Die Forderungen der Anleihegläubiger gegenüber der Elaris Holding aus den Schuldverschreibungen sollen durch Verpfändungen von Aktien an der ELARIS AG aus dem Bestand der Elaris Holding GmbH besichert werden.



Mit den Erlösen aus der Anleiheemission soll das weitere Wachstum der ELARIS AG finanziert und das Working Capital gestärkt werden. Die Elaris Holding erwägt insoweit die Zeichnung etwaiger Barkapitalerhöhungen der Gesellschaft und/oder die Gewährung von Gesellschafterdarlehen an die Gesellschaft.



Der Vorstand der Gesellschaft hat entschieden, dies aktiv zu unterstützen, um eine Investition der etwaigen von der Elaris Holding im Wege der Anleiheemission eingeworbenen Mittel in die Gesellschaft zu ermöglichen. Hierzu zählt auch eine mögliche Aufnahme von Gesellschafterdarlehen durch die Gesellschaft.



ELARIS bietet im deutschsprachigen Raum derzeit unter eigenem Markennamen eine Fahrzeugpalette bestehend aus insgesamt sechs Elektroauto -Modellen vom Kleinstwagen über SUV und Limousine bis hin zum Transporter an. Dabei fokussiert sich das gründergeführte Unternehmen auf bezahlbare und bedarfsgerechte Elektromobilität und arbeitet zu diesem Zweck mit großen Elektrofahrzeugmanufakturen in China zusammen. Diese produzieren Fahrzeuge im Auftrag von ELARIS und passen diese den europäischen Anforderungen entsprechend an. Teilweise nimmt ELARIS selbst weitere Anpassungen besonders im Softwarebereich der Fahrzeuge vor. Ein weiterer starker Geschäftsbereich von ELARIS ist das Angebot von Ladeinfrastrukturlösungen, wie z.B. Ladesäulen und Wallboxen. Im Zuge seiner Wachstumsstrategie plant ELARIS den bedarfsorientierten Ausbau der Modellpalette sowie die Erweiterung des Vertriebsnetzes und die Erschließung neuer internationaler Märkte.



Screenshot: © elaris.de