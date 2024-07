Zehrid Osmani, Leiter des Global Long-Term Unconstrained Teams bei Martin Currie, Teil von Franklin Templeton und David Zahn, Head of European Fixed Income bei Franklin Templeton, kommentiert die Auswirkungen des ersten Wahlgangs der französischen Wahlen auf die Märkte:



Kaufgelegenheiten bei Banken, Versorger und Infrastrukturaktien

„Der erste Wahlgang der französischen Parlamentswahlen bestätigt, dass die rechtsgerichtete Partei RN die Nase vorn hat, während das gemäßigte Bündnis Ensemble von Präsident Macron, wie in den Umfragen vorhergesagt, den dritten Platz belegt. Der Markt reagiert positiv auf den scheinbar weniger starken Vorsprung der RN-Partei, was das Risiko einer absoluten Mehrheit nach der zweiten Runde am 7. Juli verringert.



Das französische System mit zwei Wahlgängen macht es schwierig, das Ergebnis zum jetzigen Zeitpunkt mit großer Sicherheit vorherzusagen, aber wenn die RN am Ende eine schwache Mehrheit oder ein gespaltenes Parlament hat, werden wir eine schwache Regierungsposition haben. Wir glauben, dass eine Kohabitationsperiode mit der Nominierung des Premierministers durch die RN-Partei zu einer politischen Lähmung in Frankreich oder zumindest zu einer Verlangsamung der politischen Entscheidungsfindung führen wird.



Diese Woche wird von politischem Gerangel zwischen den Parteien geprägt sein, und wahrscheinlich wird Macron nach Allianzen suchen, um eine funktionierende Koalition zu bilden, sollte die Versammlung nach der zweiten Runde am Sonntag in drei Teile gespalten sein. Dies könnte die Zeit sein, in der Macrons Partei einen machiavellistischen Versuch unternimmt, seine überraschende Wahlentscheidung von einem leichtsinnigen Risiko in eine kalkulierte Forderung an die französische Wählerschaft nach mehr Unterstützung und mehr politischer Einheit umzuwandeln, indem sie zur Solidarität mit den extremistischen Parteien aufruft.



Wir glauben nicht, dass Frankreich in irgendeinem der Szenarien von seinen Haushaltszwängen gegenüber der EU abweichen wird, und bekräftigen daher, dass die Befürchtungen der Märkte vor einer unorthodoxen Politik und fiskalischen Expansion übertrieben sind. Dies bietet eine Kaufgelegenheit für französische Aktien angesichts des Ausverkaufs im Vorfeld dieser erhöhten politischen Unsicherheit in einem der wichtigsten EU-Mitgliedstaaten. Die Sektoren, die am stärksten abverkauft wurden, insbesondere Banken, Versorger und Infrastrukturaktien, die in der Regel empfindlicher auf die Spreads der Staatsanleihen reagieren, werden sich wahrscheinlich eher erholen. Gleichzeitig sollten die Anleger beachten, dass die französischen Unternehmen im CAC40-Index einen erheblichen Anteil ihrer Einnahmen außerhalb Frankreichs und Europas erzielen, da es sich in der Regel um große multinationale Unternehmen handelt. Dies unterstreicht, dass der Ausverkauf aufgrund des französischen Staatsrisikos eine Kaufgelegenheit für Namen sein könnte, die auf dem französischen Markt notiert sind, aber weniger spezifisch in Frankreich engagiert sind.



Letztendlich werfen die französischen Parlamentswahlen ein weiteres Licht auf die potenziellen politischen Risiken, die im Vorfeld der französischen Präsidentschaftswahlen im Jahr 2027 zu berücksichtigen sind, sollte die RN-Partei weiterhin starke Wählerunterstützung erhalten und sollte Macron bis dahin keinen charismatischen Kandidaten haben, der ihn ablöst.“



Französische Staatsanleihen mit anhaltender Volatilität

David Zahn, Head of European Fixed Income bei Franklin Templeton



„Die Spreads französischer Staatsanleihen haben nach dem ersten Wahlgang der französischen Wahlen am Sonntag wenig überraschend ein gewisses Maß an Erleichterung signalisiert. Die Märkte reagierten positiv auf die Tatsache, dass der Stimmenanteil des linken Nouveau Front Populaire zwar beträchtlich, aber nicht enorm und nicht mehrheitsfähig war. Die Angelegenheit ist jedoch noch lange nicht ausgestanden. Mit Blick auf den zweiten Wahlgang 7. Juli scheint es auch unwahrscheinlich, dass die Partei Rassemblement National von Marine Le Pen eine Mehrheit erreichen wird, was bedeutet, dass die Anleger auf absehbare Zeit mit einem gespaltenen Parlament und anhaltender politischer Unruhe in Frankreich zu rechnen haben werden.



Das Defizit in Frankreich in den Griff zu bekommen, ist eine große Herausforderung und eine notwendige Priorität für die nächste französische Regierung, aber dies ohne eine parlamentarische Mehrheit zu tun, wird besonders schwierig sein. Sowohl die Rechten als auch die Linken haben umfangreiche Ausgabenprogramme, die mit dem Ziel, das Defizit zu senken, nicht vereinbar sind. Es ist auch denkbar, dass das Parlament in einem Jahr bei einem weiteren Versuch, eine tragfähige Mehrheit zu finden, wieder zusammenbricht.



Die RN hat ihre Bereitschaft bekundet, die finanzpolitischen Regeln der EU zu respektieren, vielleicht um dem Erfolg der italienischen Regierung von Giorgia Meloni nachzueifern, die seit ihrem Amtsantritt generell marktfreundlicher geworden ist. Die Absicht, das Defizit zu verringern, und die praktische Umsetzung sind jedoch zwei sehr unterschiedliche Dinge, und die Anleger sind zu Recht vorsichtig optimistisch.



Insgesamt halten wir eine Untergewichtung französischer Staatsanleihen weiterhin für sinnvoll. Wir erwarten eine anhaltende Volatilität, nicht nur in der kommenden Woche, sondern auch im kommenden Jahr, wobei die anhaltende politische Instabilität das größte bekannte Risiko für die französischen Märkte darstellt. Wir gehen davon aus, dass die Spreads französischer Staatsanleihen auf absehbare Zeit hoch bleiben werden und glauben, dass die derzeitigen Spreads eine neue Normalität darstellen. Es ist zwar denkbar, dass es in den kommenden Monaten zu einer gewissen Verengung kommen könnte, aber die Anleger werden sich darauf einstellen müssen, langfristig mit größeren Spreads zu handeln, unabhängig vom Ausgang dieser Wahl."



